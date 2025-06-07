شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة دخول وخروج السفن وحركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط خلال عطلة العيد والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة ( YM WORLD ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Yang Ming ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 368 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 15.10 م .

يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء خلال الأجازات و العطلات وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .

وكذلك والسفينة ( GIVING ) والتي ترفع علم بربادوس ويبلغ طولها 190 م وعرضها 31 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 40000 طن من القمح لصالح القطاع العام .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4680 طن مولاس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11900 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 73007 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 17090 طنًا .



وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت صباح أول أيام العيد السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2134 طن تشمل خضروات و فواكه و حلويات و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات و أقمشة و منسوجات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا – إنجلترا – سلوفيكيا – بولندا – أسبانيا – الدنمارك – سويسرا - التشيك .