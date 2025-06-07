شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات عمال فلسطين: صفة "دولة مراقبة" بالعمل الدولية بداية لمرحلة جديدة لدعم الحقوق الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، بالموقف "المشرف والتاريخي" الذي اتخذه فريق العمال في منظمة العمل الدولية، وذلك عقب تصويت أغلبية الأعضاء لصالح منح فلسطين صفة "دولة مراقبة غير عضو” في المنظمة، خلال جلسة التصويت التي عقدت مساء أمس.

وفي كلمة ألقاها صباح اليوم أمام فريق العمال، عبر سعد عن فخره واعتزازه بهذه الخطوة التي وصفها بـ”الانتصار المعنوي والسياسي”، رغم امتناع 42 عضواً ورفض 15 آخرين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يشكل بداية لمرحلة جديدة من النضال والعمل المشترك في سبيل دعم الحقوق الفلسطينية، لاسيما حقوق العمال الذين يواجهون تداعيات الاحتلال والحصار.

وقال سعد: أتقدم باسم عمال فلسطين وباسم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بجزيل الشكر والتقدير لكل أعضاء فريق العمال الذين وقفوا إلى جانب قضيتنا العادلة، وكان لهم دور فعّال ومؤثر لأكثر من عام في دعم سعينا نحو نيل العضوية الكاملة“.

وأضاف: “هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة، نأمل من خلالها تحقيق أهداف شعبنا، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، ووقف الإبادة والفصل العنصري، وفتح المعابر والحواجز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى قطاع غزة“.

كما ثمن شاهر سعد المداخلة التي ألقتها رئيسة فريق العمال في المنظمة، والتي شددت فيها على أهمية تبني نضال متوازن يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ويعزز من وجوده على أرضه، ويدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ختام كلمته، تعهد سعد بمواصلة العمل والنضال مع الشركاء في الحركة العمالية العالمية لإيصال صوت عمال فلسطين والدفاع عن حقوقهم حتى تتحقق العدالة والحرية والاستقلال.



شاهر سعد ورئيسة فريق العمال بمنظمة العمل الدولية كاتلين



أمين الاتحاد العام لنقابات عمال فلطسين وشاهر سعد ورئيسة فريق العمال بمنظمة العمل الدولية كاتلين