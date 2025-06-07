شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تضبط أعمال بناء مخالف خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر من إيقاف محاولة للبناء المخالف وإزالة المخالفة فى المهد أعلى العقار رقم 17 شارع إسماعيل القباني، وتم رفع الشدات الخشبية ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالتصدى بحسم لأى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال القائم بها وإزالتها على الفور.



كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى الأميرية بإزالة فورية لمحاولة بناء دور سادس فوق الأرضى بالعقار ٢٠ شارع الخليج المصري بدون ترخيص والتحفظ علي المعدات، وقام حى الشرابية بايقاف وازالة دور مخالف بالعقار رقم 7 حارة عبدالرحمن حجاج متفرع من شارع المنوفي، كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى دار السلام بازالة أعمال مخالفة بالعقار ١٨ شارع أبو النجا بحدائق المعادى ، وقام حى الساحل بازالة مخالفات بنائية بالعقارين ١٠٢، ١١٥ شارع خلوصى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .