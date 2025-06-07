شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات من جنيف: الإعلان عن دول "القائمة السوداء" بمنظمة العمل الدولية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، عضو الوفد النقابى المصرى المشارك بمؤتمر العمل الدولى، في دورته رقم 113، في جنيف، إن منظمة العمل الدولية ستعلن يوم الأربعاء المقبل عن أسماء الدول المدرجة ضمن قائمة الملاحظات القصيرة، لعام 2025، والتى تعدها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، لمراجعة مدى التزام الدول الأعضاء بمعايير العمل الدولية.

وأشار عبد الباقى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن مصر خارج هذه القوائم منذ عام 2021، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على التزامها المستمر بالمعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها حرية التنظيم النقابي، وبذل جهود بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال، والعمل على تحسين الأجور، و الحفاظ على حقوق العمال.

وأضاف نقيب النيابات والمحاكم: أن موقف مصر من قائمة هذا العام لم يعلن بعد، وسيكشف عنه رسميا خلال إعلان المنظمة المرتقب يوم الأربعاء المقبل، ضمن أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، إلا أن مصر تبذل جهودا متواصلة للامتثال لمعايير العمل الدولية، وأحدث هذه الخطوات إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي راعى العديد من ملاحظات منظمة العمل الدولية، وساهم في تحسين بيئة العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، لا سيما العمالة غير المنتظمة والنساء والشباب مما يعزز من مكانتها داخل المنظمة ويجنبها الوقوع ضمن قوائم الملاحظات الرقابية.