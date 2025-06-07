شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 46 درجة .. مكة تسجل أعلى درجات الحرارة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بالمملكة العربية السعودية، حيث بلغت 46 درجة مئوية، وفق تقرير للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، وجاء فى المرتبة التالية المدينة المنورة والدمام بـدرجة حرارة بلغت 42 درجة مئوية، فيما تراوحت درجات الحرارة في باقي المناطق بين منتصف الثلاثينات وأوائل الأربعينات.

وشهدت منطقة الباحة أقل درجة حرارة مسجّلة اليوم بـ 30°/20° مئوية، بينما سُجّلت أدنى درجة صغرى في أبها بـ 18 درجة مئوية.

وتأتي هذه الارتفاعات في درجات الحرارة تزامنًا مع تحذيرات الجهات الصحية من التعرّض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا للحجاج ومرتادي المشاعر المقدسة، داعيةً إلى اتباع الإرشادات الوقائية للحد من الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وقد دعت وزارة الصحة، حجاج بيت الله الحرام إلى تجنّب التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرًا، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة، لتعزيز الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل استخدام المظلات، وشرب كميات كافية من الماء، والالتزام بتعليمات التفويج، ضمن جهود المنظومة الصحية، لحماية الحجاج، وتعزيز سلامتهم خلال أداء المناسك.