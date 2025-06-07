شكرا لقرائتكم خبر عن في لفتة إنسانية كريمة.. الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة العيد ويوجه بعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة إنسانية كريمة، اطمأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحد الأئمة الحضور في صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن لاحظ السيد الرئيس إصابة في قدم الإمام عند الوقوف لتحيته.

وعلى الفور كلّف السيد الرئيس أحد أعضاء مكتبه لاتخاذ اللازم لعلاج الإمام، وقد تواصل الديوان مع الإمام للبدء فورا في إجراءات العلاج.

ويتقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي تأتي في إطار أعم وأحوى لاهتمام سيادته بأبناء وزارة الأوقاف وبالإنسان المصري عموما على الأصعدة كافة.