شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتابع عمل المستشفيات والمجازر والمخابز خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، مستشفى إمبابة العام وأوسيم المركزي، وعددا من المجازر والمخابز ومستودعات الأنابيب، لمتابعة الأداء وسير العمل خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

واطمأن نائب المحافظ خلال الجولة على استعداد مستشفى إمبابة العام ومستشفى أوسيم المركزي لاستقبال أي حاله طوارئ ووجود الأطباء بكافه التخصصات مع توافر الأدوية وكل المستلزمات العلاجية.

وتابع نائب المحافظ خلال تفقده سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والعمليات وحضانات الأطفال والصيدلية، موجهًا بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقة و اللازمة للمواطنين.

وتفقد النائب مخبز بقرية سقيل بمركز أوسيم، للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات من قبل مسؤلي المخبز.

وشدد النائب على الالتزام بأسعار وأوزان الخبز، موجهًا مسؤلي مديرية التموين والمدينة بالمتابعة الميدانية اللحظية مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.

وتفقد نائب المحافظ، مجزر مدينة أوسيم للاطمئنان على تواجد الأطقم البيطرية بشكل عام للإشراف على عمليات الذبح والكشف الدقيق على الذبائح قبل وبعد الذبح، وذلك لتوصيل لحوم سليمة وآمنه للمواطنين.

وتفقد مستودعات أنابيب البوتاجاز بأوسيم للتأكد من توافر الأنابيب وتقديمها للمواطنين بسعرها الرسمي وضمان انتظام التوزيع وعدم وجود تلاعب في الأسعار.

وتابع النائب الحالة العامة للنظافة والإشغالات بأوسيم، مشددًا على رفع تجمعات النظافة أول بأول.

رافق نائب المحافظ محمود حسين رئيس مركز أوسيم، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة بالجيزة، والدكتور أيمن عباس وكيل مديرية الصحة بالجيزة، والدكتور سامح صلاح مدير عام الإدارة البيطرية بأوسيم، وسلطان النجار مدير عام الرقابة المركزية بمديرية التموين بالجيزة، وياسر حنفي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية تموين الجيزة، وصلاح غراب مدير عام إدارة التموين بأوسيم.