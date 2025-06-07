شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش إجازة.. الشهر العقارى يعلن تشغيل خدماته للمواطنين فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عن استمرار تقديم خدماتها للجمهور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال السيارة المتنقلة التابعة للمصلحة، التي تم تخصيصها لتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وتقديم الخدمات المستعجلة دون انقطاع.

وتتواجد السيارة المتنقلة أمام مقر مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس بالقاهرة، وتستقبل المواطنين أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 7 و8 و9 يونيو الجارى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، مع توفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لضمان جودة الخدمة وسرعة الأداء.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على التيسير على المواطنين، وتقديم خدماتها الحيوية في مختلف الأوقات.



