شكرا لقرائتكم خبر عن توافد جماهيري على الحديقة الدولية فى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر توافدًا كبيرًا من العائلات المصرية، حيث توافدت الأسر منذ ساعات الصباح الأولى للاستمتاع بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء الواسعة والفعاليات الترفيهية المتنوعة.

وحرصت الحديقة على توفير بيئة آمنة ومنظمة للزوار، مع تعزيز خدمات النظافة والأمن، وتوفير فرق تنظيمية لضمان راحة الجميع.

وتعد الحديقة الدولية من الوجهات المفضلة للعائلات خلال الأعياد، حيث توفر بيئة مثالية للتنزه والاستمتاع بالبرامج الترفيهية المختلفة، وسط أجواء احتفالية مميزة.

يذكر أن الحديقة الدولية تستقطب آلاف الزوار خلال الأعياد والمناسبات، لما توفره من أنشطة ترفيهية متنوعة ومرافق متكاملة تناسب جميع الأعمار.



