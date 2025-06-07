شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من ارتفاع إصابات كورونا.. وهذه أهم طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك ارتفاعا فى إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم مع حدوث تحورات جديدة للفيروس، وتنشر أهم طرق الوقاية فى س وج .. تعرف عليها .

س: هل ثمة زيادة في حالات الإصابة بكورونا والوفيات الناجمة عنه في إقليم شرق المتوسط حاليًا؟

تتزايد حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في إقليم شرق المتوسط، وسيستمر الفيروسُ في التحور والتطور، ما يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة قد تسبب موجات جديدة من زيادة الحالات.

وسبب الزيادات الحالية هو المتحور NB.1.8.1 ؛ وهو متحور يخضع للرصد ولا يشكل حاليًا أي مخاطر صحية إضافية مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

ولذلك، فإن هذه الزيادات متوافقة مع المستويات التي لوحظت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويشير ذلك إلى عدم حدوث أي نشاط فيروسي مفاجئ أو غير طبيعي أو غير متوقع.



أما في الوقت الراهن، فلا تزال الحاجة إلى دخول المستشفيات أو العلاج في وحدات العناية المركزة محدودة جدًا.

س: كيف تُقيّم منظمة الصحة العالمية الوضع؟

نظرًا إلى استمرار انتقال كورونا بمستويات كبيرة في العديد من المناطق، فإن آخر تقييمات المخاطر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية المتعلقة بكورونا لا تزال تشير إلى مستوى عالٍ من الخطر.

وإلى حين إصدار تقييم مُحدَّث للمخاطر، تكرر المنظمةُ توصياتها إلى البلدان بمواصلة رصد نشاط كورونا وعبئه والإبلاغ عن ذلك، فضلاً عن تأثير ذلك على الصحة العامة ونظام الرعاية الصحية.

واستنادًا إلى تقييم المخاطر الحالي، لا توصي المنظمة بفرض قيود على السفر أو التجارة.

س: كيف أحمي نفسي من خطر الإصابة بكورونا؟

احرص على حماية نفسك والآخرين من كورونا والإنفلونزا والأمراض التنفسية الأخرى، تجنّب الأماكن المزدحمة والحشود وحافظ على مسافة آمنة تفصلك عن الآخرين.

ارتدِ كمامة محكمة عند شعورك بالمرض، أو عند مخالطتك أشخاصًا مرضى، أو إذا كنت من الفئات المعرضة لخطر شديد.

نظّف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي لليدين أو الماء والصابون.

غطِّ فمك وأنفك عند السعال أو العطس بثني مرفقك أو بمنديل.

تخلص من المناديل الورقية المستعملة على الفور ونظف يديك بعد ذلك.

إذا ظهرت عليك الأعراض، فاعزل نفسك إلى أن تتعافى.

احصل على التطعيمات وواصل تلقي الجرعات المعززة.

س: هل لقاحات كورونا فعالة ضد المتحور NB.1.8.1؟

لقاحات كورونا المعتمدة حاليًا فعالة ضد هذا المتحور، مما يعني أنها تساعد في منع المرض الشديد والوفاة.

س: ما هي توصيات المنظمة إلى البلدان؟

توصي المنظمة جميع البلدان بالحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة، وتوفير التدبير العلاجي لكورونا بتطبيق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر.

وفي ديسمبر 2024، أصدرت المنظمة مجموعة مُحدَّثة من التوصيات لمساعدة البلدان على وضع سياسات مسندة بالبيّنات لإدارة سريان كورونا، ولا سيما بين الفئات السكانية المستضعفة والمُعرَّضة لخطر شديد، والحد من المراضة والوفيات والمضاعفات الطويلة الأجل، ويشمل ذلك:

الإبقاء على نُظُم ترصُّد تعاونية فعالة للكشف المبكر عن المتحورات، ورصد المتحورات، وتقييم عبء المرض.

ضمان استمرار الإتاحة المنصفة للقاحات كورونا والإقبال عليها، ولاسيما بين الفئات الشديدة التعرض للخطر، مع الاسترشاد باستراتيجيات التمنيع الوطنية المتوائمة مع توصيات المنظمة.

تعزيز نظم تقديم الرعاية الصحية لضمان التدبير العلاجي السريري العالي الجودة لحالات كورونا وما بعد كورونا.

تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، لتمكين الناس من اتخاذ قرارات مستنيرة والتصدي للمعلومات المغلوطة.

س: ما استجابة الصحة العامة الحالية لفيروس كورونا؟

منذ الإعلان الرسمي عن انتهاء الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقًا دوليًا في مايو 2023، اعتمدت البلدان نُهُج متنوعة لمواصلة التدبير العلاجي لكورونا.

وقد دمجت بعض البلدان أنشطة مكافحة كورونا في البرامج القائمة لمكافحة أمراض الجهاز التنفسي.

ولا تزال بلدان أخرى في مراحل انتقالية، لأجل الإبقاء على التدخلات المستهدفة، بالإضافة إلى تكييف نُظُم وهياكل الإدارة المتكاملة للأمراض المُعدية.

ولا تزال جهود التلقيح حجر الزاوية في حماية الفئات الشديدة من التعرض لمخاطر الإصابة بالمرض، إذ تُقدَّم اللقاحات المحدَّثة من خلال استراتيجيات التمنيع الروتينية أو المُستهدفة، وغالبًا ما يكون ذلك بالتوازي مع التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي التنفسي.

وتواصل أنشطة التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية إعلام الجمهور وتمكينه في هذا الصدد، وتواصل المنظمة دعم البلدان من خلال جمع الأطراف المعنية والشبكات العالمية ذات الصلة والتنسيق بينها، وإعداد إرشادات وتوصيات مُسندة بالبيّنات بشأن السياسات، وتقديم دعم مُصمَّم خصيصًا للمساعدة في بناء القدرات الأساسية والحفاظ عليها بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين الآخرين.

