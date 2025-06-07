شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. زيزو يصل ميامى اليوم للانتظام فى تدريبات الأهلى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها وصول زيزو ميامى اليوم السبت للانتظام فى تدريبات الأهلى لأول مرة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة مساء.. الصحة: 1.417 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 10 مليارات جنيه × 5 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليون و417 ألفا و499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت الـ10 مليارات و106 ملايين و837 ألف جنيه، منذ بداية يناير الماضى حتى نهاية مايو 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.

وزارة النقل: غرامة لمن يستخدم حارة الأتوبيس الترددى على الدائري

ناشدت وزاره النقل المواطنين مستخدمى الطريق الدائرى المشاركة معها فى التوعية من عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التى يرتكبها بعض مستخدمى الطريق بما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب فى الأضرار بصحة المواطنين والأضرار بالبيئة.

الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأيتام فى عيد الأضحى.. صور

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف مديريات الأمن إحتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك، وتم خلال الزيارة توزيع الهدايا عليهم، وفى لفتة إنسانية من الوزارة فقد تم اصطحابهم لعدد من المحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم وهو ما ساهم فى زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد.

زيزو يصل ميامى اليوم للانتظام فى تدريبات الأهلى لأول مرة.. فيديو

قام أحمد مصطفى زيزو نجم الأهلى الجديد بمتابعة حساب المارد الأحمر عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قبل بدء رحلته مع أصحاب الرداء الأحمر اليوم السبت.

شؤون الحرمين توفر خدمة حفظ الأمتعة لحجاج بيت الله الحرام

وفَّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى خدمة حفظ الأمتعة لحجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

قبل وصول زيزو ميامى.. تشكيل نارى للأهلى فى كأس العالم للأندية

يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي مغامرة جديدة فى بطولة كأس العالم للأندية التى حفر اسمه بها، عندما يشارك فى النسخة المقبلة التى تنطلق 14 يونيو الجارى بالولايات المتحدة الأمريكية.

محمد صلاح على رأس 10 نجوم غياب فى كأس العالم للأندية 2025

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للاندية 2025 والتى يشارك فيها الأهلى المصرى برفقة عدد من الأندية الكبرى فى مقدمتها مانشستر سيتى وريال مدريد وتشيلسى وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

أطفال أيتام بعد توزيع هدايا العيد عليهم: شكرا للرئيس أسعدنا.. فيديو

عبر عدد من الأطفال الأيتام عن امتنانهم وشكرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد توزيع وزارة الداخلية الهدايا عليهم فى العيد، حيث قدموا الشكر للرئيس مؤكدين أنه أسعدهم وأدخل الفرحة لقلوبهم.