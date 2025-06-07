شكرا لقرائتكم خبر عن باق 7 أيام فقط على امتحانات الثانوية العامة 2025.. إليكم جدول الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت ساعة الامتحان، لطلبة الصف الثالث الثانوي العام، إذ بات يفصلنا عن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 حوالى 7 أيام فقط، حيث تنطلق اختبارات الثانوية العامة 15 يونيو الجارى.

ووفقا لجداول الامتحانات لطلاب النظام الجديد تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو الجارى فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

أما جدول امتحانات الثانوية العامة نظام قديم، تبدأ الاختبارات يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والاحصاء و يوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية و يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية و يوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل و يوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

ويوجه الخليج 365 نصائح مهمة للطلاب يجب مراعاتها أثناء دخول لجنة الامتحانات:

- الذهاب إلى لجنة الامتحان مبكرا حيث يجب أن يتواجد الطالب أمام اللجنة بداية من 8:30 صباحا حيث يبدأ الامتحان 9 صباحاً.

- التأكد من حمل أدواتك الشخصية وتشمل " بطاقة تحقيق الشخصية + بطاقة رقم الجلوس + ساعة عادية لمعرفة وقت الامتحان بشكل مستمر أثناء الإجابة عن الأسئلة+ قلم أو أكثر جاف أزرق".

- يجب التأكد تماما من عدم دخول لجنة الامتحانات بالتليفون المحمول حيث يجب عدم النزول به من المنزل.

- فى حالة حيازة التليفون المحمول يجب تسليمه على بوابة لجنة الامتحانات والحصول عليه بعد انتهاء وقت الامتحان أثناء الخروج من المدرسة.

- عدم حيازة أو اصطحاب أى أوراق أو كتب أثناء دخول لجنة الامتحانات.

- الالتزام بضوابط التفتيش أثناء دخول لجنة الامتحان وعدم إثارة اى مشكلات أو الاعتراض على مسئولى التفتيش على بوابة المدرسة.

- الدخول بشكل منظم إلى لجنة الامتحانات وعدم القيام بأفعال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

- الالتزام بدخول اللجنة بشكل منظم وعدم إثارة الفوضى.

- التعامل مع المراقب ومسئول التفتيش باللجان بشكل لائق يتضمن الاحترام والتقدير.