شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الحرم.. بث مباشر لحشود الحجاج فى أول أيام التشريق والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أروقة الحرم المكي تدفق الحشود من الحجاج إلى صحن المطاف ، فى أول أيام التشريق، حيث يؤدى حجاج بيت الله الحرام ، اليوم السبت، طواف الإفاضة في المسجد الحرام فى أجواء إيمانية وسط انسيابية عالية وتنظيم دقيق، يعكس مستوى الجاهزية والجهود الكبيرة المبذولة لتيسير أداء المناسك في أجواء إيمانية ملؤها الطمأنينة والخشوع.

تشهد حركة الحجيج فى صحن الطواف انسايبة ويسر فى ظل منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية، تشمل التنظيم الأمني، والإرشاد، وتوفير وسائل الراحة، بما يضمن للحجاج أداء الركن العظيم بيسر وسهولة.

واستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت الحادي عشر من شهر ذي الحجة، أول أيام التشريق الذى يسمى "يوم القر"، وهم على صعيد منى مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.

وسمي "يوم القر" بذلك الاسم، لأن الحجيج يقرون فيه بمشعر منى، أي يستقرون ويسكنون، لنيل قسط من الراحة، بعد تأديتهم أعمال يوم النحر، التي تشمل رمي الجمرات، والحلق، وذبح الهدي لمن عليه دم، وطواف الإفاضة، وهو من الأيام التي لها فضل عظيم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ".