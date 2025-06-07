شكرا لقرائتكم خبر عن نماذج استرشادية لأسئلة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. إجابات مضمونة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، عن أسئلة استرشادية لامتحان الفيزياء تساعدهم في مراجعة المادة والإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات، التي تنطلق 15 يونيو الجاري.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية نموذج استرشادي لامتحان مادة الفيزياء، يتضمن أسئلة متنوعة بنظام (الاختيار من متعدد) وأخرى مقالية، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

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وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة من دخول لجنة الامتحانات بموبايل أو سماعة، حيث سيتم رصده وكشف هويته والتعامل معه بعد دقائق قليلة من بدء الامتحان لأنه سيتم تفتيش الطلاب إلكترونيًا باستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخوله اللجنة وبعد مرور وقت الامتحان فى الفصل بشكل هادئ.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نصائح مهمة للطلاب استعدادا للامتحانات التى باتت تفصلنا عنها أيام معدودة، حيث أكدت أهمية كتابة البيانات بشكل صحيح وتشمل الاسم - رقم الجلوس- المدرسة - المديرية - المادة - تظليل رقم النموذج الخاص بكراسة الأسئلة واختيار الإجابة الصحيحة مع ما يناسبها من رقم الأسئلة حيث يتم اختيار الإجابة بدقة لتناسب وتطابق رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.



