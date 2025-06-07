شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين توفر خدمة حفظ الأمتعة لحجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

وفَّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة حفظ الأمتعة لحجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وبيّنت الهيئة، أن استلام الأمتعة يكون عند مراكز حفظ الأمتعة أو نقاط الاستلام عند الأبواب الرئيسية، وتُحفظ بطريقة آمنة من خلال وضعها في أرفف مجهزة وأنظمة مراقبة، وتسليم سريع ومطابقة دقيقة للبيانات، ويتم ذلك عن طريق تفتيش وتسجيل الأمتعة وإصدار سوار مدونة بها معلومات الحاج، ثم يتم الاستلام ومسح الرمز التعريفي الإلكتروني ومطابقة البيانات، بعد ذلك تتم عملية الحفظ والنقل وتخزينها بشكل آمن لضمان أقصى درجات الحماية.

وحددت الهيئة 4 مراكز لحفظ الأمتعة، وهي الساحة الغربية خلف دورات مياه رقم 6، وشارع أجياد بجوار دورات المياه رقم 1، ومركز العناية بالضيوف في الساحة الغربية، وجوار مكتبة مكة المكرمة بالساحة الشرقية، وتعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج، إضافة إلى 7 نقاط استلام الأمتعة عند الأبواب الرئيسية.



