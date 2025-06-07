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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة.. اعرف موعد الإعلان

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة.. اعرف موعد الإعلان

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوى

السبت، 07 يونيو 2025 10:04 ص

تستأنف مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أعمال تصحيح نماذج إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، على أن يتم إعلان النتيجة في الأسبوع التالى لأسبوع العيد.

وفى سياق آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أماكن مقار لجان قبول اعتذارت الثانوية العامة لعام 2025 "الدور الأول" فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2025/6/10، إلى الخميس الموافق 2025/6/12، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، أسوة بما تم فى العام الماضى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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