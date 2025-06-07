شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة.. اعرف موعد الإعلان والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أعمال تصحيح نماذج إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، على أن يتم إعلان النتيجة في الأسبوع التالى لأسبوع العيد.

وفى سياق آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أماكن مقار لجان قبول اعتذارت الثانوية العامة لعام 2025 "الدور الأول" فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2025/6/10، إلى الخميس الموافق 2025/6/12، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، أسوة بما تم فى العام الماضى.