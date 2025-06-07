شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب.. اختبر مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، والتي تنطلق 15 يونيو الجاري وتستمر حتى 10 يوليو 2025، وذلك بحل أكبر عدد من الأسئلة والتدريبات وامتحانات السنوات السابقة للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة علم النفس والاجتماع، في صورة أسئلة موضوعية متنوعة الأفكار، تعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، وذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها لطلاب الثانوية العامة بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لطلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية العامة، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025.

ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وفيديوهات وحصصًا مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان.