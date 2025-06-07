شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: جاهزون لمغادرة ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة النقل السعودية عن جاهزيتها لمغادرة ضيوف الرحمن عقب أداء مناسك الحج، عبر ستة مطارات مخصصة لخدمة الحجاج، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل حركة انتقالهم بين المشاعر المقدسة.

ونجحت الوزارة في نقل أكثر من 349 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر، إضافة إلى انتقال أكثر من 294 ألف حاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة باستخدام نفس القطار.

جاءت هذه التصريحات ضمن الإحاطة الإعلامية الموحدة التي عقدها مركز العمليات الإعلامي للحج بمشاركة متحدثي وزارات الداخلية، الحج والعمرة، الصحة، ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الجهود في إطار التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة الحجاج وتوفير أعلى درجات الراحة والسلامة خلال أداء مناسكهم، بما يعكس حرص الوزارة على دعم موسم الحج بنجاح وكفاءة عالية.

ويستعد الحجاج المتعجلون لطواف الوداع غدا الأحد في ثانى أيام التشريق، ومغادرة مكة في ثاني أيام التشريق، والاكتفاء برمي الجمرات في أول وثاني أيام التشريق، وعدم الرمي في الثالث من أيام التشريق -رابع أيام عيد الأضحى-، والواجب على الحاج المتعجل في ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلاً القبلة رافعًا يديه يدعو الله تعالى بما يشاء، أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة الكبرى فلا يقف عندها ولا يدعو بعدها.

وعلى من يرغب في الحج متعجلا أن يرمي الجمرات الثلاث غدا الأحد ـ الذى يوافق الثاني عشر من ذي الحجة ـ بسبع حصوات ويكبر مع كل حصاة قائلاً الله أكبر، ثم يغادر مِنَى على الفور قبل غروب الشمس، وفي حالة غروبها وهو ما زال في مِنَى يجب عليه البقاء للمبيت في منى ليلة الثالث عشر كما نص بعض الفقهاء، ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بسبع حصيات لكل جمرة ويكبر مع كل حصاة وإذا تهيأ للخروج ولم يتمكن لظروف الزحام أو بطء حركة المرور عند ذلك يستمر في سيره متعجلا ولا يلزمه المبيت بمِنَى لكونه قد تهيأ للمغادرة متعجلاً.

ويتوجه الحجاج بعد رمي الجمرات في آخر أيام التشريق إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، وبذلك يكون طواف الوداع آخر مناسك الحج المبرور.