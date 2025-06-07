شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: ‎استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة للاطمئنان على حالة الرى بكل المواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎‎تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس أشرف درويش نائب رئيس قطاع الرى لإستعراض الموقف المائى وحالة الرى خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك .

‎واستعرض التقرير حالة المناسيب أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه والتى أظهرت وجود تصرفات ومناسيب كافية للإحتياجات المائية الحالية وكافية أيضا لإستيفاء أى تصرفات إضافية حال وجود أى طلب إضافى على المياه من المنتفعين خلال أيام الاجازة ، مع تحقيق تصرفات ومناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية وبما يستوفى كافة الإحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر ، كما يتم على مدار اليوم عمل الموازنات اللازمة ما بين تخفيض وزيادة للمناسيب والتصرفات بنهر النيل والرياحات والترع الرئيسية طبقاً لمعدلات السحب من المنتفعين ولضمان إستقرار مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب .

‎وتم تكثيف المرور من مهندسي الإدارة المركزية لشئون المياه خلال فترة العيد لمتابعة تحقيق التصرفات والمناسيب المقررة بمختلف المحافظات ومتابعة مدى الإلتزام بتطبيق المناوبات على الترع بما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين خلال فترة الإجازة ، كما يتم متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية للاطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه وخاصة المحطات الواقعة بنهايه شبكة الترع مثل محطة مياه شرب السيوف على ترعه المحمودية ومحطة مياه جنوب العلمين على ترعه الحمام ومحطات شرب مدن القناه على ترعتي بورسعيد والسويس، والتنسيق المستمر مع مديري عموم الرى على مستوى الجمهورية لتحقيق استقرار المناسيب ومنع حدوث ازدحامات بأوقات تراجع السحب خلال أيام العيد فى بعض المناطق بشرق ووسط وغرب الدلتا ، وإتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل المرن مع نقاط تراجع السحب بالشبكة .

‎ووجه سويلم، باستمرار التنسيق بين رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإطمئنان على حالة الرى بكافة المواقع على مستوى الجمهورية .

