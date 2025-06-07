شكرا لقرائتكم خبر عن خروجة العيد.. المصريون يحتفلون بثانى أيام عيد الأضحى فى الحديقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تحولت الحديقة الدولية بمدينة نصر إلى وِجهة رئيسية للأسر المصرية التي توافدت منذ ساعات الصباح الأولى، حاملين معهم فرحتهم وأطفالهم، بحثًا عن فسحة آمنة ومبهجة وسط الطبيعة والمساحات الخضراء.

ورصد ”الخليج 365” مشاهد متنوعة لبهجة العيد، حيث امتلأت أرجاء الحديقة بالعائلات التي افترشت المسطحات الخضراء، وحرصت على تناول الطعام في الهواء الطلق، بينما استمتع الأطفال بالألعاب الترفيهية المتنوعة، وعلى رأسها قطار "الطفطف"، والملاهي الكهربائية، والعروض البهلوانية التي نظمها السيرك داخل الحديقة.

كما شهدت منطقة الألعاب المائية إقبالًا كبيرًا، وسط أجواء من الصراخ المرح والضحك المتواصل.

ولم تغب حديقة الحيوان الداخلية عن المشهد، إذ اصطف الأطفال لمشاهدة الحيوانات والتقاط الصور معها، بينما نظم القائمون على المكان عروضًا خفيفة وتفاعلية أسعدت الحضور.

من جانبها، كثفت الحديقة جهودها التنظيمية والأمنية، حيث تم نشر فرق من أفراد الأمن والإرشاد، إلى جانب تعزيز خدمات النظافة والتواجد الإسعافي، وذلك لضمان سلامة الزوار وسلاسة الحركة داخل المرافق.

وأكد عدد من رواد الحديقة أن أجواء ثاني أيام العيد كانت مميزة، خاصة في ظل توفر أماكن الجلوس، وأسعار التذاكر المناسبة، وتنوع الفعاليات الترفيهية التي تناسب كل أفراد الأسرة.

ومع تزايد الإقبال في اليوم الثاني على التوالي، تواصل الحديقة الدولية تأكيد مكانتها كأحد أبرز المتنفسات العامة في القاهرة خلال الأعياد، لما توفره من طبيعة خلابة وأنشطة ترفيهية تجمع بين البهجة والأمان.



