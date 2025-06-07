شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى على التوالى.. تواصل عمليات ذبح أضاحى الأوقاف بإشراف بيطرى متخصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف لليوم الثاني على التوالي عمليات ذبح أضاحي الأوقاف في الوقت الشرعي، تحت إشراف بيطري متخصص، وذلك في إطار التجهيز لمشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق أنها تواصل جهود تسلّم رؤوس الأضاحي من الأبقار السودانية، ونقلها إلى مذبح الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تمهيدًا واستعدادًا لفحصها وتجهيزها؛ لبدء مرحلة الذبح، وذلك عقب صلاة عيد الأضحى المبارك في الأوقات الشرعية المعروفة للأضحية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن عملية الذبح تتم في المجازر المصرية المعتمدة تحت إشراف بيطري متخصص، وأنه لا يوجد ضمن مشروع صكوك الأضاحي أية لحوم مستوردة مذبوحة أو مبردة في الخارج.

وشددت وزارة الأوقاف على أن مشروع صكوك الأضاحي يراعي الضوابط الشرعية للذبح والتوزيع بأقل تكلفة، نظراً لمساهمة العديد من المؤسسات الوطنية في تنفيذها، مما يساهم في توفير أعلى استفادة للمستحقين، حيث يتحول ثمن الصك كاملًا إلى لحوم، دون أي فاقد أو أية مصاريف إدارية أو إعلانية.



