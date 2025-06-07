شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة البدرشين يتفقد انتظام العمل بالمستشفى المركزى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف المتابعة الميدانية والتأكد من انتظام العمل في مختلف القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار، تفقد محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، مستشفى البدرشين المركزى، للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى المترددين من أهالي البدرشين ومحيطها.

وتابع رئيس المدينة سير العمل بالمستشفى ووجود النوبتجيات بالطوارىء والعناية المركزة والحضانات والمعمل والأشعة وباقى الأقسام وتوافر الأمصال والمستلزمات الطبية.

وتضمنت جولة رئيس مدينة البدرشين، متابعة سير العمل بالمجزر وفتحه مجانًا للأهالي ووجود دكاترة الطب البيطرى والنظافة الفورية.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المنشآت الخدمية مثل المستشفيات والمخابز ومنافذ بيع السلع والمواد التموينية، للتأكد من توافر الكميات الكافية من الاحتياجات الأساسية وجاهزيتها التامة لأي حالات طوارئ.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة أعمال رفع الإشغالات، والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولًا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين للقرارات الصادرة بشأن تنظيم عملية الذبح وتجميع جلود الأضاحي.