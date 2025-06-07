شكرا لقرائتكم خبر عن العائلات يفترشون المسطحات الخضراء.. بهجة العيد فى أحضان الطبيعة بالحديقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

فى مشهد يعكس روح العيد ودفء الأُلفة، افترشت العائلات المسطحات الخضراء بالحديقة الدولية بمدينة نصر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذ اصطحب الزوار أطفالهم ووجباتهم المنزلية لقضاء يوم احتفالي وسط الطبيعة.

منذ الصباح الباكر، شهدت الحديقة توافدًا واسعًا من المواطنين الذين حرصوا على حجز أماكنهم بين الأشجار وتحت المظلات، حاملين كافة مستلزمات "خروجة العيد"، في أجواء يملؤها الضحك والأحاديث العائلية.

وقالت إحدى الزائرات لـ"الخليج 365": "من سنة للتانية بنستنى خروجة العيد، بنحب نيجي بدري ونقعد على الأرض الخضراء ونفطر سوا، والأولاد بيلعبوا جنبنا.. الجو هنا بيخلينا نحس بالعيد بجد".

وعلى مدار اليوم، توافدت الأسر من مختلف أنحاء القاهرة، واستغلوا المساحات الواسعة لتناول الطعام، والاحتفال، ومشاركة الأحاديث والضحكات، بينما انطلق الأطفال إلى الملاهي و"الطفطف" وحديقة الحيوان، ليكملوا بهجة اليوم.

كما وفرت الحديقة أماكن مخصصة للجلوس والمطاعم، إلى جانب تنظيم دقيق لضمان راحة وسلامة الزوار، في ظل تواجد أمني ملحوظ وخدمات إسعافية وطبية متاحة طوال ساعات العمل.

وتحولت الحديقة الدولية إلى مساحة حية تنبض بالفرحة والتواصل الأسري، مما جعلها واحدة من أكثر الوجهات جذبًا في العيد، خاصة للعائلات الباحثة عن يوم هادئ ومبهج دون تكاليف باهظة.