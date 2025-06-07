شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يهنئ فلسطين بمنحها "عضو مراقب" بمنظمة العمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت دولة فلسطين أغلبية الأصوات وبإكتساح، وحصلت على صفة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية ،وذلك بـ386 صوتا مؤيدا، مقابل 15 صوتا ضد، وامتناع 42 عن التصويت.

وتقدّم وزير العمل محمد جبران ، بخالص التهاني إلى فريق عمل دولة فلسطين ،من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ، بمناسبة اعتماد منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ، القرار التاريخي الذي يمنحها مركز “دولة غير عضو بصفة مراقب” في المنظمة، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت مساء أمس الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، ضمن أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو/2025.

وكان جبران، قد ألقى مداخلة مصر صباح أمس الأول الخميس، بقصر الأمم المتحدة، في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي، والخاصة بدعم هذا القرار ،وأعرب فيها عن الترحيب الكامل باعتماد القرار التاريخي الذي يتسق مع قرار الجمعية العامة الصادر في 10 مايو 2024 ،الذي أقر بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاقها، وأنه ينبغي قبولها عضوًا في الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات المتخصصة، وهو ما أسفر عن اعتماد الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرار للمؤتمر لتعديل مركز فلسطين في المنظمة وحقوق مشاركتها في اجتماعاتها.

وقال إن القرار يجسد واقعًا وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافًا بحقوق شعب عانى وما زال يُعاني لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، والحصار، والقمع، والتهميش وقتل النساء والأطفال.



