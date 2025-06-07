شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تؤكد استمرار دعم المنظومة: متابعة شحنات الخضر والفاكهة المصدرة من ميناء القاهرة الجوي والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، استمرار جهود دعم حركة الصادرات والواردات الزراعية المصرية خلال إجازة عيد الأضحى، في جميع المنافذ الجمركية والموانئ والمطارات، ومواصلة أعمال اللجان التابعة، وتنفيذ الفحص والرقابة، لضمان عدم تأثر منظومة الخدمات خلال فترة الإجازة.

وأكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمواصلة جهود العمل خلال الإجازات، وضمان عدم تأثر الخدمات أو تعطيل مصالح المصدرين والمستوردين، واستمرار تحقيق الأمن الغذائي على مدار الساعة.

وأشار المنسي إلى أن ميناء القاهرة الجوي شهد انتظامًا كاملًا في عمل ورديات فحص الصادرات الزراعية الجوية بقرية البضائع، حيث استقبلت الورديات الصباحية والمسائية ووردية السهرة، خلال وقفة عيد الأضحى المبارك واليوم الأول للعيد، العديد من شحنات الخضراوات والفاكهة الطازجة المُصدّرة إلى مختلف دول العالم، لافتا الى أن مهندسو الحجر الزراعي، قد أدوا دورهم لضمان سرعة إنهاء الفحوصات اللازمة وإتمام الإجراءات الجمركية بكفاءة عالية، مما يضمن تدفق المنتجات الزراعية المصرية سريعة التلف إلى الأسواق العالمية دون تأخير، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن ميناء الأدبية أيضا قد استقبل باخرة محملة بالقمح الأمريكي، والتي خضعت لشروط الفحص الدقيق لضمان جودتها وسلامتها وفقًا للمعايير الدولية، وذلك في إطار جهود تأمين السلع الاستراتيجية للسوق المحلي، لافتا إلى أنه من المقرر أن تتم عمليات التفريغ واستكمال الإجراءات خلال الساعات المقبلة لضمان سرعة تدفق القمح للأسواق المحلية دون تأخير، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي خلال فترة العيد.

وأكد المنسي أن هذه الجهود تأتي لدعم القطاع الزراعي والتجاري، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة في فحص المنتجات المستوردة والمصدرة، وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة السلع، بما يخدم مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

