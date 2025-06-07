أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة للتوعية بأضرار المخدرات..

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القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تنفيذ أنشطة توعوية بالحدائق العامة بالمحافظات طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2025 لتوعية بأضرار تعاطى المخدرات ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعى لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان ،، كما يتم تنفيذ الأنشطة بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات".



تتضمن الأنشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق وخلال تواجدهم مع أسرهم ،حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من زوار الحدائق عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة ورفع وعيهم بخطورة الإدمان، كما تستهدف المبادرة أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، من حيث توفير الخدمات العلاجية مجانا وخدمات المشورة وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطي.

كما تتضمن المبادرة تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع هدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها لعبة "السلم والدخان" التى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن .



من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة وأن تنفيذ الانشطة التوعوية بالحدائق العامة والمناطق المطورة يأتى ضمن مجموعة المبادرات التى يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة كذلك تنفيذ أكبر برنامج وقائى لرفع وعى طلاب المدارس " الإعدادى والثانوى " بخطورة الإدمان خلال فتره الدراسة بالتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة للتوعية بأضرار المخدرات..



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة للتوعية بأضرار المخدرات



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة للتوعية بأضرار تعاطى المواد المخدرة



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات



جانب من أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة والحدائق العامة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات.



جانب من أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة للتوعية بأضرار المخدرات.



جانب من أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة



رفع وعى الأطفال بخطورة التدخين والإدمان



صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة للتوعية بأضرار المخدرات.



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة بالمناطق المطورة والحدائق العامة للتوعية بأضرار المخدرات