أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين داخل مراكز علاج الإدمان خلال عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2025، وذلك فى إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين، ممن تم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان، كما يتم أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة لاسيما خلال الأعياد والمناسبات، كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية، حيث تتضمن مراكز العزيمة ورش تدريب مهني وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو وصالة جيم ومطعم ومسرح وقاعة موسيقى، وقاعة كمبيوتر".



وينفذ الصندوق أنشطة ترفيهية ورياضية وخدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسى للمتعافين من الإدمان ضمن خدمات ما بعد العلاج و برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة،كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،حيث سبق وتم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية ، إضافة الى اتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة التمكين الاقتصادى بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى ،حيث تتيح إقراض المتعافين لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،الى حرص الصندوق على تنفيذ الانشطة الترفيهية للمتعافين داخل مراكز العزيمة خلال فترة التأهيل لاسيما خلال الأعياد والمناسبات ،كذلك أيضا مشاركة المتعافين فى تصميم العديد من الأعمال داخل ورش التدريب ضمن برنامج العلاج بالعمل ،لافتا الى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023” طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2025 ،حيث يتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.



استمرار تنفيذ الانشطة الترفيهية فى إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين



أنشطة ترفيهية



أنشطة رياضية للمتعافين من الإدمان



أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين داخل مراكز صندوق مكافحة الإدمان..



أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين داخل مراكز صندوق مكافحة الإدمان.



أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين داخل مراكز صندوق مكافحة الإدمان



تنفيذ الانشطة الترفيهية فى إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين ممن تم حجزهم بمراكز العزيمة



جانب من أنشطة المتعافين داخل مراكز صندوق مكافحة الإدمان



جانب من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال ايام عيد الاضحى



صندوق مكافحة الادمان يستمر فى تنفيذ أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين داخل مراكز العزيمة