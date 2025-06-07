شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال يلتقى نظيره الكينى لتبادل الخبرات فى مجالات التشريعات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نظيره فرانسيس أتولي، رئيس اتحاد عمال كينيا، لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين المنظمتين النقابيتين وتبادل الرؤى حول القضايا التي تهم عمال البلدين الشقيقين، في حضور : عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وهشام رضوان امين الصندوق، ومحسن اش الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، في خطوة تعكس التزاما راسخًا بتعزيز العلاقات النقابية الدولية وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات العمالية المشتركة، جرت اليوم مباحثات ثنائية هامة على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف.



وقد تركزت المباحثات على عدد من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تحقيق مكاسب ملموسة للعمال في كل من مصر وكينيا. شمل ذلك تبادل الخبرات في مجالات التشريعات العمالية، آليات التفاوض الجماعي، وحماية حقوق العمال في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما ناقش الجانبان التحديات المشتركة التي تواجه القوى العاملة، مثل قضايا العمل اللائق، الأمن الوظيفي، وتأثير التطورات التكنولوجية على سوق العمل.



وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد عبد المنعم الجمل على الأهمية الاستراتيجية لهذه اللقاءات في بناء جبهة نقابية دولية موحدة قادرة على الدفاع عن مصالح العمال، "نحن نؤمن بأن تبادل الخبرات والتنسيق المستمر مع أشقائنا في القارة الأفريقية أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العابرة للحدود التي تؤثر على عمالنا،" وأشار الجمل إلى أن تعزيز التعاون مع اتحاد عمال كينيا سيفتح آفاقًا جديدة لتبادل أفضل الممارسات وتطوير استراتيجيات فعالة لتحسين ظروف العمل.



من جانبه، أعرب فرانسيس أتولي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والكيني، وقال أتولي: "إننا نتطلع إلى ترجمة هذه المباحثات إلى مبادرات عملية تعود بالنفع على عمالنا في كينيا ومصر. ولفت الى ان التضامن النقابي الأفريقي هو ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في قارتنا".



وقد اتفق رئيسا الاتحادين على استمرار قنوات الاتصال والتنسيق في المحافل الدولية، والعمل على وضع خطة عمل مشتركة لتبادل الزيارات الفنية والتدريبية بهدف تعزيز قدرات القيادات النقابية ورفع مستوى الوعي بالحقوق العمالية.



وتؤكد هذه المباحثات على التزام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتعزيز دوره الإقليمي والدولي في دعم قضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعميق التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.