شكرا لقرائتكم خبر عن "من الملاهي للطفطف".. الحديقة الدولية تحتضن فرحة العيد فى ثانى أيامه والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد احتفالي، تواصلت مظاهر البهجة داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافدت الأسر المصرية منذ الصباح الباكر للاستمتاع بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تقدمها الحديقة.

وافترشت العائلات المسطحات الخضراء، وكان الأطفال على موعد مع مغامرات العيد، متنقلين من منطقة الملاهي التي تعج بالألعاب الكهربائية والمراجيح، إلى جولات مبهجة على متن "الطفطف" الذي جاب بهم أرجاء الحديقة وسط أجواء من المرح والغناء.

واصطفت طوابير الأطفال بلهفة أمام قطار "الطفطف"، الذي أصبح واحدًا من أكثر الأنشطة جذبًا في الحديقة، حيث استمتع الصغار بجولة داخلية مميزة بين الأشجار والممرات الخضراء، فيما رافقهم الأهالي بالتقاط الصور وتسجيل لحظات الفرح.

كما شهدت منطقة الملاهي إقبالًا كبيرًا من الأطفال الذين تنوعت اختياراتهم بين السيارات الكهربائية والزحاليق والدراجات الطائرة، وسط إجراءات أمان مشددة من قِبل مسؤولي الحديقة.

وتواصل الحديقة الدولية في ثاني أيام العيد دورها كمتنفس شعبي محبب للعائلات من مختلف المحافظات، حيث تجمع بين الطبيعة، والأنشطة، والأسعار المناسبة، لتخلق تجربة عيد متكاملة للكبار والصغار على حد سواء.