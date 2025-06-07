شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار الأضحية المثالية من الضأن؟ والان مع تفاصيل الخبر

عيد الأضحى المبارك هو بمثابة مناسبةٌ تجسد قيم التقرب إلى الله واختيار الذبيحة المناسبة ليس مجرد خطوة عملية بل عبادة تحتسب نيتها فلحوم الأضاحي سنة مؤكدة وتجسيد للتكافل الاجتماعي في العيد، و سواءً كانت الأضحية ضأن أو أبقار أو غنم أو ابل فإن الاختيار الجيد للأضحية وجودة اللحم وسلامة الذبح تلعب دوراً محورياً في تحقيق الهدف الروحي والاجتماعي لهذه الشعيرة. في هذه المقالة نستعرض معاً خطوات الاختيار الأمثل للاضحية وفقاً للشريعة والمعايير الصحية ووفقاً لرغبة المستهلك وحفاظاً على امنه وسلامته.

وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية اختيار الأضحية المثالية من الضأن:

بداية يجب التأكد من فحص الحيوان فحصاً شاملاً من خلال الكشف عن النقاط التالية:

1- العمر: يجب أن لا يقل عمر الخروف عن 6 أشهر على الأقل (جذع) إذا كان سميناً وقوياً أو سنة كاملة (ثني) إن لم يتوفر الجذع السمين المناسب كأضحية .

2 - العيون: يجب ان تكون لامعة - خالية من الإفرازات أو الاحمرار – ليس به عمى او عور – ليس بها كسور بالعظم.

3- القوائم الامامية والخلفية: مستقيمة وقادرة على حمل الوزن دون عرج ظاهر.

4- الصوف: ناعم ونظيف وغير متسخ وغير متساقط ولا يمكن ازالته بسهولة ولا توجد به بقع او اماكن خالية من الصوف.

5- الحركة: تجنب الخروف الخامل ضعيف الحركة متدلي الرأس أو الشفتين او التي تظهر عليه علامات الاكتئاب او العزلة عن باقي القطيع وقد يرفض الأكل أو الشرب.

د- لديها شهية جيدة.

6- علامات تدل على جودة لحم الضأن

- الامتلاء باللحم: اضغط على منطقة الظهر والفخذ فإذا كانت العظام غير بارزة فهذا دليل على وفرة اللحم.

- اللية: يفضل أن تكون صغيرة أو متوسطة الحجم وذلك يدل على عدم الإفراط في التسمين الصناعي.

