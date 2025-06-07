شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال أيتام بعد توزيع هدايا العيد عليهم: شكرا للرئيس أسعدنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عبر عدد من الأطفال الأيتام عن امتنانهم وشكرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توزيع وزارة الداخلية الهدايا عليهم في العيد، حيث قدموا الشكر للرئيس مؤكدين أنه أسعدهم وأدخل الفرحة لقلوبهم.

وزار عدد من القيادات الأمنية عدد من دور رعاية الأيتام في محافظات الجمهورية، حيث تم تنظيم احتفالات تخللها توزيع الهدايا والألعاب والملابس الجديدة على الأطفال، الذين استقبلوا الضباط بالترحاب والفرحة.

وتضمنت المبادرة اصطحاب الأطفال إلى بعض المحال التجارية لشراء ملابس العيد بأنفسهم، في خطوة تركت أثرًا بالغًا في نفوسهم، لما تحمله من احترام لخصوصيتهم وتقدير لمشاعرهم، وأعطت لهم الفرصة لاختيار ما يحبونه كبقية الأطفال.

وفي سياق متصل، استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية عددًا من الأطفال الأيتام داخل مقرها الرسمي، حيث خُصص لهم برنامج متكامل هدف إلى الترفيه والتثقيف في آنٍ واحد.

وشمل البرنامج تقديم محاضرة مبسطة للأطفال حول أهمية دور الحماية المدنية في المجتمع، وطرق الوقاية من أخطار الحريق، إضافة إلى شرح مبادئ السلامة العامة التي يمكن للأطفال تعلمها وتطبيقها في حياتهم اليومية.

وتم اصطحاب الأطفال إلى ساحة العروض، حيث تابعوا عرضًا حيًا لجهود الإنقاذ النهري، إلى جانب عروض ميدانية لأعمال الغوص وطرق الإطفاء باستخدام طفايات الحريق.

وقد أبدى الأطفال انبهارهم بهذه التجارب العملية، التي وفّرت لهم فرصة نادرة للتعرف عن قرب على جهود رجال الدفاع المدني، وما يقومون به من أعمال بطولية في حماية الأرواح والممتلكات.

كما شمل البرنامج زيارة المدينة المرورية، حيث أتيحت للأطفال فرصة التعرف على قواعد المرور وآدابه، من خلال نموذج مصغر للطرق والإشارات، بما يعزز وعيهم المروري في سن مبكرة، ويساهم في ترسيخ ثقافة احترام القانون والسلامة العامة.

ولم تقتصر الأنشطة على الجوانب التعليمية فحسب، بل شملت أيضًا فقرات ترفيهية متكاملة داخل نادي دار الضيافة التابع للوزارة، حيث قضى الأطفال أوقاتًا ممتعة مع الضباط والمشرفين، شاركوا خلالها في عدد من الألعاب الجماعية والعروض الفنية، وسط أجواء من البهجة والمرح، أسهمت في رسم البسمة على وجوههم، وكسرت حاجز الغربة الذي يشعر به الكثير من الأطفال في مثل هذه المناسبات.