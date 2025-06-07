شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى: تطوير وحدة القسطرة بمستشفى المنيل وتزويدها بأجهزة حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مستشفيات قصر العينى جامعة القاهرة برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، استمرار أعمال التطوير مستشفى المنيل الجامعي التخصصي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت، أن عدد الأسرة فى المستشفى 328 سريرًا وعدد المرضى المترددين على مستشفى المنيل الجامعى سنويًا 11,179 مريض، وعدد المرضى المحجوزين 7012 مريض.

ـ أهم أعمال التطوير والتجديد

وأشارت مستشفيات قصر العيني، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير وحدة القسطرة وتزويدها بجهاز حديث يعالج حوالي 100 حالة شهريًا، كما تم تطوير وحدة قسطرة الطوارئ بقسم القلب، والتى تعمل على مدار 24 ساعة.