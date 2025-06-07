شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة النقل حملة إعلامية للتوعية من هذه السلوكيات تحت عنوان "معاً لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا"، وفقا لتوجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة إطلاق حملة موسعة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة ممثلة في مرفق السكة الحديد.

و تتناول الحملة التي سيتم بثها عبر مقاطع فيديو متنوعة ضرورة تجنب بعض السلوكيات التي تعرض حياة الركاب والمواطنين للخطر وضرورة الإلتزام بتعليمات السلامة والامان عند إستخدام المرفق ومن بين هذه السلوكيات السلبية التي تهدف الحملة الى التوعية من أخطارها اقتحام المزلقانات وهي مغلقة وإقامة معابر غيرقانونية على شريط السكة الحديد ، و شد فرامل الهواء أثناء سير القطار و القاء القمامة على القضبان لما تساهم به في اشتعال الحرائق و تعريض مسير القطارات وحياة الركاب للخطر .



كما تهدف الحملة الى التوعية من أضرار بعض السلوكيات الأخرى التي تعرض حياة الركاب للخطر مثل ركوب القطارات في الاماكن الغير مخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات و التوعية من أخطار قذف الأطفال للقطارات بالحجارة لما يؤدي الى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.



وتشير الحملة إلى أن مرفق السكك الحديدية ملكية عامة للشعب يجب أن يحافظ الجميع عليها (هيئة السكك الحديدية من خلال خطط الصيانة والتطوير والتحديث لكافة عناصر المنظومة والراكب من خلال المحافظة على المرفق عند إستخدامه مثل الحفاظ على نظافة المرفق وعلى كراسي وزجاج القطارات وعدم التدخين بالقطارات ومن خلال الحرص على دفع قيمة التذكرة عند ركوب القطار للحصول على عوائد مالية تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب.)