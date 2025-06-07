شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أخطاء تجنب الوقوع فيها أثناء إذابة اللحوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تُعد طريقة إذابة اللحوم خطوة مهمة للحفاظ على سلامتها وجودتها، لذا من الضروري اتباع طرق آمنة لتجنب نمو البكتيريا، ويقدم هذا التقرير أهم الخطوات الواجب تطبيقها، وهى:
1- في الثلاجة: الطريقة الأضمن، وتحتاج حوالي 24 ساعة لكل 2.5 كجم.
2- في ماء بارد: ضع اللحم في كيس محكم وأغمره في ماء بارد، مع تغيير الماء كل 30 دقيقة.
3- في الميكروويف: مناسبة فقط إذا كنت ستطهو اللحم فورًا بعد الإذابة.
وهناك مجموعة من الأخطاء الواجب تجنبها أثناء إذابة اللحوم:
1- لا تترك اللحوم تذوب في درجة حرارة الغرفة.
2- لا تعيد تجميد اللحوم بعد إذابتها إلا بعد طهيها.
3- لا تستخدم الماء الساخن للإذابة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز