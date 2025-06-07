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3 أخطاء تجنب الوقوع فيها أثناء إذابة اللحوم

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3 أخطاء تجنب الوقوع فيها أثناء إذابة اللحوم

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القاهرة - سامية سيد - تُعد طريقة إذابة اللحوم خطوة مهمة للحفاظ على سلامتها وجودتها، لذا من الضروري اتباع طرق آمنة لتجنب نمو البكتيريا، ويقدم هذا التقرير أهم الخطوات الواجب تطبيقها، وهى:

1- في الثلاجة: الطريقة الأضمن، وتحتاج حوالي 24 ساعة لكل 2.5 كجم.
2- في ماء بارد: ضع اللحم في كيس محكم وأغمره في ماء بارد، مع تغيير الماء كل 30 دقيقة.
3- في الميكروويف: مناسبة فقط إذا كنت ستطهو اللحم فورًا بعد الإذابة.

وهناك مجموعة من الأخطاء الواجب تجنبها أثناء إذابة اللحوم:
1- لا تترك اللحوم تذوب في درجة حرارة الغرفة.
2- لا تعيد تجميد اللحوم بعد إذابتها إلا بعد طهيها.
3- لا تستخدم الماء الساخن للإذابة.


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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