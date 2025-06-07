شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أخطاء تجنب الوقوع فيها أثناء إذابة اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد طريقة إذابة اللحوم خطوة مهمة للحفاظ على سلامتها وجودتها، لذا من الضروري اتباع طرق آمنة لتجنب نمو البكتيريا، ويقدم هذا التقرير أهم الخطوات الواجب تطبيقها، وهى:

1- في الثلاجة: الطريقة الأضمن، وتحتاج حوالي 24 ساعة لكل 2.5 كجم.

2- في ماء بارد: ضع اللحم في كيس محكم وأغمره في ماء بارد، مع تغيير الماء كل 30 دقيقة.

3- في الميكروويف: مناسبة فقط إذا كنت ستطهو اللحم فورًا بعد الإذابة.

وهناك مجموعة من الأخطاء الواجب تجنبها أثناء إذابة اللحوم:

1- لا تترك اللحوم تذوب في درجة حرارة الغرفة.

2- لا تعيد تجميد اللحوم بعد إذابتها إلا بعد طهيها.

3- لا تستخدم الماء الساخن للإذابة.



