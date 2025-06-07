شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات مهمة لمستخدمى الطريق الدائرى بعد تشغيل الأتوبيس الترددى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزاره النقل المواطنين مستخدمى الطريق الدائرى المشاركة معها فى التوعية من عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التى يرتكبها بعض مستخدمى الطريق بما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب فى الإضرار بصحة المواطنين والإضرار بالبيئة.ويأتى ذلك فى اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير وتوسعه الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وفى ضوء تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بطول 113 كم كأحد مشروعات النقل الجماعى الكهربائى الأخضر المستدام الصديق للبيئة لتقديم اعلى مستويات الخدمة لمستخدمى الطريق الدائرى، ومع بدء التشغيل التجريبى بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددى BRT الممتدة من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق إسكندرية الزراعى وحتى محطه أكاديمية الشرطة بطول 35 كم اليوم الأحد الموافق الأول من يونيو 2025



حيث ناشدت وزارة النقل المواطنين فى بيانها بالأتي:

1. عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددى والمتواجد بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير فى الحارات الاخرى للطريق وحيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التى تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددى، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري.

2. العبور إلى الجانب الاخر من الطريق والى محطات مشروع الأتوبيس الترددى BRT من خلال كبارى المشاة أو الانفاق المخصصة لذلك حفاظا على ارواح المواطنين

3. عدم القاء أو حرق القمامة على الطريق الدائرى أو فى مسار الأتوبيس الترددى لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على المظهر الحضارى للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والمحافظة على البيئة

4. عدم السير عكس الاتجاه سواء على الطريق الرئيسى أو منازل ومطالع الطريق.