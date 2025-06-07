شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة العيد تنعش مصيف مطروح.. إقبال على الشواطئ وارتفاع نسب الإشغال والان مع تفاصيل الخبر

توافدت آلاف الأسر من المحافظات المختلفة، للاستمتاع بأجواء العيد وهدوء بداية المصيف على شواطئ مطروح والساحل الشمالى، فى ظل الطقس المعتدل الذى تتميز به المحافظة، وارتفاع نسب الإشغال الفندقى والمصيفي.

وتشهد فترة عيد الأضحى المبارك، إقبالا كبيرا على مصيف مدينة مرسى مطروح، ومدينة العلمين الجديدة، وقرى ومنتجعات الساحل الشمالى، خاصة محبى الخصوصية والهدوء مع بداية المصيف، قبل زحام وصخب ذروته التى تبدأ عقب امتحانات الثانوية العامة عملت أجهزة المحافظة، على توفير جميع الخدمات، ومراقبة توافر وجودة جميع الخدمات فى مختلف القطاعات، من خلال لجان مختصة، مع رفع حالة الطوارئ، ومنع الإجازات فى مختلف القطاعات الخدمية، خاصة العاملين فى المستشفيات ونقاط الإسعاف على الطرق السريعة والشواطئ، تنفيذاً توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

يذكر أن مصيف محافظة مطروح والساحل الشمالى، يستقبل حوالى 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحى، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحى، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التى لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، التى تناسب الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.



وتستقبل شواطئ مدينة مرسى مطروح، العدد الأكبر من المصطافين، وتتنوع وتتعدد شواطئها مثل شاطئ مطروح العام القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ رومل الشهير، والذى يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ العوام وشاطئ الليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، كما تقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وغيرها.