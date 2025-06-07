شكرا لقرائتكم خبر عن %78 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة ذبح الأضاحى في الشوارع والطرقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة ذبح الأضاحى في الشوارع والطرقات؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة ذبح الأضاحى في الشوارع والطرقات.

وأيد 78% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ذبح الأضاحى في الشوارع والطرقات، بينما عارض 22% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ذبح الأضاحى في الشوارع والطرقات.