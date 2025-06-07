شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تنسيق الجامعات.. قائمة بـ32 جامعة أهلية معتمدة فى مصر لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025، ويبدأ الطلاب فور الانتهاء من الاختبارات من البحث عن الجامعات الأهلية والبرامج الدراسية بالجامعات تمهيدا للتقدم لتلك الجامعات، وفى هذا الإطار ينشر " الخليج 365" قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة والتى يبلغ عددها 32 جامعة بعدما كانت 20 جامعة بتنسيق العام الماضى، اذ أصدر الرئيس السيسى قرار جمهورى بتشغيل 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية وتبدأ الدراسة بها العام الجامعى الجديد 2025 /2026.

وتضم قائمة الجامعات الأهلية:-

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بنى سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادى الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21- جامعة السويس الأهلية

22- جامعة دمنهور الأهلية

23- جامعة القاهرة الأهلية

24- جامعة عين شمس الأهلية

25- جامعة سوهاج الأهلية

26- جامعة كفر الشيخ الأهلية

27- جامعة الوادى الجديد الأهلية

28- جامعة الفيوم الأهلية

29- جامعة طنطا الأهلية

30- جامعة الأقصر الأهلية

31- جامعة دمياط الأهلية

32- جامعة مدينة السادات الأهلية