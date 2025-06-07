شكرا لقرائتكم خبر عن لو اندلع حريق بشقتك فى العيد.. خطوات بسيطة قد تنقذ حياتك والان مع تفاصيل الخبر

وضعت إدارة الحماية المدنية تعليمات للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، حال احتجازهم أثناء اندلاع النيران داخل شققهم السكنية، وألزمتهم بتعليمات للأمن والسلامة.

- اتصل بـ180 وأعط العنوان بالتفاصيل لغرف الحماية المدنية

- اتصل على رقم غرف عمليات النجدة 122

- انزع الستائر وافتح النافذة للتهوية وطرد الدخان وإذا كان الدخان كثيفا ضع منشفة مبللة على انفك وفمك وابق قريبا من سطح الأرض

- اقترب من النافذة ولوح بأى شيء يلفت لا تفكر فى القفز من النافذة، إلا إذا كنت ستقفز من الطابق الأول لأنك قد تصاب أثناء محاولة القفز.

- أغلق الباب خلفك جيداً سد الفتحات فى أسفل الباب باستخدام بطانية أو سجادة لمنع دخان من دخول الغرفة.

- تحسس الباب من أسفله وأعلاه وتحسس قبضته بظهر اليد فإذا كان أى منهما دافئاً أو ساخناً ولا تحاول فتح الباب فإذا لم يكن الباب ساخناً عند ملامسته افتحه بحذر واستمر فى الزحف تحت مستوى الدخان.

- التصرف بهدوء لأنه اثثناء الحركة ستزداد سرعة تنفسك وسيزداد بالتالى استنشاقك للدخان والغازات السامة التى قد تسبب الحروق لرئتيك أو تفقدك الوعي.

- إذا لم يكن لديك شريط لاصق بلل بعض الملاءات أو المناشف أو الملابس وسد بها الفراغات الموجودة حول الباب لمنع الدخان من الدخول.

- فى حالة إمكانية خروجك من الغرفة , ولم تكن هناك فرصة للخروج من المبنى أنتقل إلى غرفة آمنة، ومن المفضل أن تكون على الشارع.

- لا تضطرب ولا تحاول القفز من المبنى فالمساعدة ستكون فى الطّريق بعد الاتصال بالحماية المدنية.