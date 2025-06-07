شكرا لقرائتكم خبر عن من 5 لـ50 جنيهًا.. تعرف على أسعار شواطئ الإسكندرية قبل خروجة العيد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تواصل محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد لاستقبال الزائرين والوافدين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تستقبل الإسكندرية أعدادا كبيرة خلال العيد، خاصة أنه يتزامن مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره على الشواطئ.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن تم الانتهاء من تصنيف الشواطئ هذا العام، وذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية وحرص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على تنظيم الخدمات الشاطئية وتقديم أفضل تجربة للمصطافين خلال موسم الصيف، حيث تم الإعلان عن تصنيف الشواطئ وأسعار الدخول لهذا العام، مع التأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس فى جميع الشواطئ.

وتم تقسم الشواطئ إلى شواطئ مجانية يسمح بدخولها مجانًا، وتشمل شمسية وكرسى ويتمثل فى شاطئ أبطال التحدى – الجمرك.

شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد يشمل كرسى + شمسية (بحد أقصى 4 أفراد) وتتمثل فى شواطئ جليم العام – شرق، شهر العسل العام – العجمى، الهانوفيل العام – العجمي.

شواطئ "خدمة لمن يطلبها" – رسم دخول 10 جنيهات للفرد يشمل كرسى + شمسية (بحد أقصى 4 أفراد) وتشمل 22 شاطئًا، منها سيد درويش، نبيل الشاذلى – الجمرك، الدخيلة الشرقى والغربى، بليس 1، هدير، تقسيم الملاح، السلام 1، الهانوفيل خدمة، زهراء الهانوفيل، الكنارى، مارينا أبو يوسف، أبو يوسف 1و2، الزهور، فاميلى بيتش الشرقى والغربى، شط الإسكندرية الغربى، الصفا، أبو تلات كرير 1 الشرقى كرير 2 الغربى –العجمي.

شواطئ مميزة برسم دخول 15 جنيهًا للفرد (لبعض الشواطئ 20 جنيهًا) يشمل كرسى + شمسية (بحد أقصى 4 أفراد) وتشمل شواطئ عروس البحر – المنتزه أول، السلسلة – وسط، وانلى، العصافرة، إسكندر – المنتزه ثان، شط الإسكندرية الشرقى – العجمي.

الشواطئ السياحية – رسم دخول 25 جنيهًا للفرد يشمل كرسى + شمسية (بحد أقصى 4 أفراد)، ستانلى – شرق، البوريفاج – المنتزه ثان، جزيرة الدهب، محمود سعيد – المنتزه أول، شاطئ طاحونة المندرة 30 جنيهًا للفرد.

شاطئ النخيل – ثلاث فئات سعرية مميزة: 20 جنيها، سياحية: 30 جنيها، VIPجنية 50 جنيها.



ابراج المراقبة بالشواطئ



الشواطئ تستعد للغيد



الشواطئ جاهزة لاستقبال الزائرين