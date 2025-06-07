شكرا لقرائتكم خبر عن تضم طابقين وماكينات آلية لقطع التذاكر.. شاهد محطة مونوريل العدالة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

تشغل وزارة النقل مونوريل العاصمة الإدارية بشكل تجريبى بدون جمهور، وتعد محطة مدينة العدالة رقم 22، هي المحطة الأخيرة قبل مركز السيطرة والتحكم بمشروع مونوريل شرق النيل، وتقع في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتكون المحطة من طابقين، طابق التذاكر بمساحة تقريبية 4 آلاف متر، ويضم كوبري المشاة لنقل الجمهور من منسوب الشارع إلى صالة التذاكر عن طريق السلالم المتحركة والعادية والمصاعد الكهربائية (1 سلم درج – 2 سلم كهربائي – 1 مصعد كهربائي)، مكتب التذاكر، ماكينات التذاكر الآلية (TVM) التي تمكن الركاب من الحصول على التذاكر أوتوماتيكيا باستخدام العملات النقدية أو الكروت الائتمانية، كما تضم صالة التذاكر عدد "2 سلم درج – 2 سلم متحرك ) من منسوب الصالة إلى رصيف المحطة لكل اتجاه.

وطابق الرصيف، مساحته حوالي 850 متر مسطح، ومزود لأول مرة ببوابات حماية PSD تُفتح مع أبواب القطار لحماية الركاب من السقوط، والمحطة مجهزة تجهيزات كاملة لذوي الهمم مثل المصاعد والبلاطات البارزة للمكفوفين لتسهيل الحركة بأمان من الشارع حتى الرصيف.



الرصيف



المحطة_1



بوابات التذاكر



رصيف المحطة



سلالم



شباك التذاكر_1



طابق القطار_1