شكرا لقرائتكم خبر عن صوم الرسل من الدرجة الثانية فى الكنيسة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب صوم الرسل، والذي يعتبر صومه من الدرجة الثانية يأتي تساؤل الكثير، ما هو الفرق بين صوم الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وفي حقيقة الأمر أن هذا الانقسام ليس مجرد تقسيم للأصوام بصورة عشوائية ولكنه تقسيم له دلالاته وأسبابه.

تنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى و أصوام الدرجة الثانية، وسمحت الكنيسة بأكل السمك في أصوام الدرجة الثانية للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وفي التقرير التالي نستعرض قسمين الأصوام وأعيادهم:

- أصوام الدرجة الأولي وهم: الأربعاء والجمعة، الصوم الكبير "عيد القيامة"، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس.

- أصوام الدرجة الثانية وهم: صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء.

- أصوام الدرجة الأولى: هي التي لا يجوز فيها أكل السمك:

- الصوم الكبير "عيد القيامة"

مدته 55 يوما، وموعده متغير حسب موعد العيد.

- صومي الأربعاء و الجمعة

مدته: يومان أسبوعيا، عدا الخمسين المقدسة و عيدي الميلاد و الغطاس

- صوم نينوى

- برامون الميلاد

مدته: من يوم إلى 3 أيام، قبل عيد الميلاد مباشرة.

- برامون الغطاس

مدته: من يوم إلى 3 أيام، قبل عيد الغطاس مباشرة.

ب - أصوام الدرجة الثانية: هي التي يجوز فيها أكل السمك:

1 - صوم الميلاد:

مدته: 43 يوما.

2 - صوم الرسل:

مدته: متغيرة ومن اليوم التالي لعيد العنصرة.

3 - صوم العذراء:

مدته: 15 يوما

جدير بالذكر أن صوم الرسل يعد أحد أقدم الأصوام، وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم اعتبارًا من يوم الاثنين 9 يونيو 2025، ويأتي هذا الصوم كتجسيد لروح الخدمة العملية في الكنيسة.