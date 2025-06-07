شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة التأمين على عامل بالقطاع الخاص.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من أصحاب الأعمال، عن كيفية التأمين على العاملين لديهم، بعدما أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خطوات التأمين على العاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وبحسب الهيئة، يُلزم القانون صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه باستخدام النموذج "س1"، خلال أسبوعين من التحاق العامل بالعمل. وتكمن أهمية هذا النموذج في ضمان الحماية التأمينية للعامل، وربط المنشأة إلكترونيًا بقاعدة بيانات الهيئة.

وعن خطوات التأمين، يتوجه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى مكتب التأمينات المختص، ويقدم نموذج "س1" (أصل وصورتين) مستوفى التوقيعات، يدويًا أو إلكترونيًا، مرفقًا بالمستندات الآتية:

- صورة مميكنة من شهادة الميلاد.

- صورة المؤهل الدراسي، وما يفيد القيد بالنقابة المهنية (إن وجب).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- قرار التعيين أو عقد العمل أو بيان معتمد بتاريخ بدء الاشتراك.

- إقرار استلام العمل (إن وجد).

- صحيفة البيانات الأساسية (نموذج 3) في حال وجود مدد سابقة.

- بيان بمدد الاشتراك السابقة أو استحقاق المعاش (نموذج 4).

- تقرير اللياقة الطبية (نموذج 111) أو صورة منه.

- استمارة بيانات التغطية التأمينية (نموذج 5).

- يتم تسليم النموذج والمرفقات إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات لاتخاذ اللازم من مراجعة وتسجيل، بما يضمن للعامل حقوقه التأمينية كاملة.