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فى ثانى أيام العيد.. تعرف على خطوات رمى الجمرات وسنن يوم التشريق

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فى ثانى أيام العيد.. تعرف على خطوات رمى الجمرات وسنن يوم التشريق

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القاهرة - سامية سيد - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الأول وهو ثانى أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الحادى عشر من ذى الحجة.

1- هو اليوم الحادى عشر من ذى الحجة واليوم الأول من أيام التشريق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" رواه مسلم.

2- يبدأ رمى الجمرات الثلاث بعد الظهر أى بعد الزوال حيث تجمع إحدى وعشرين حصاة من أى مكان من منى.

3- فتبدأ برمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التى تسمى العقبة.

4- ترمى كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى وتكبر مع كل حصاة.

5- الأفضل فى رمى الجمرة الصغرى والوسطى أن ترميها وأنت مستقبل القبلة والجمرة بين يديك ثم تتقدم على الجمرة أمامها بعيداً عن الزحام فتستقبل القبلة وتدعو طويلاً.

6- وترمى جمرة العقبة مستقبلها جاعلا الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم تذهب ولا تقف للدعاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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