شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من "التعليم" لطلاب الثانوية: لا تكتبوا على ظهر ورقة الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة من الإجابة على ظهر ورقة الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية أو كراسة الأسئلة حيث لن يلتفت لأى إجابة فى غير المكان المخصص له، موضحة أن المكان المخصص للإجابة كراسة البابل شيت للأسئلة الاختيارية والمكان المخصص لكل سؤال من أسئلة المقال

ووفقا لجداول الامتحانات لطلاب النظام الجديد تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو الجارى فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

أما جدول امتحانات الثانوية العامة نظام قديم، تبدأ الاختبارات يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والإحصاء ويوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية ويوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ويوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل ويوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.