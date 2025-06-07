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مواقيت الصلاة اليوم السبت 7-6-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 7-6-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب - محمود راغب

السبت، 07 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 7 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08  ص . 
موعد صلاة الظهر 12:53 ص .
 موعد صلاة العصر 29: 4 م . 
موعد صلاة المغرب 7:55 م . 
موعد صلاة العشاء  9:26 م .

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:08 ص . 
موعد صلاة الظهر 12:58 م . 
موعد صلاة العصر 4:37 م . 
موعد صلاة المغرب 8:02 م . 
موعد صلاة العشاء 9:36 م .      

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:02 ص .
 موعد صلاة الظهر 12:49 م . 
موعد صلاة العصر 4:27 م . 
موعد صلاة المغرب 7:52 م . 
موعد صلاة العشاء 9:24  م .   

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05 ص . 
وقت صلاة الظهر 12:41 م . 
موعد صلاة  العصر 4:12 م . 
وقت صلاة المغرب 7:38 م . 
وقت صلاة العشاء 9:06 م .

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21  ص . 
موعد صلاة الظهر 12:47 م . 
موعد صلاة العصر 10: 4 م . 
موعد صلاة المغرب 7:38 م . 
موعد صلاة العشاء 9:02 م .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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