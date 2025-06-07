شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 7-6-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - محمود راغب السبت، 07 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 7 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:08 ص .

موعد صلاة الظهر 12:53 ص .

موعد صلاة العصر 29: 4 م .

موعد صلاة المغرب 7:55 م .

موعد صلاة العشاء 9:26 م . مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:08 ص .

موعد صلاة الظهر 12:58 م .

موعد صلاة العصر 4:37 م .

موعد صلاة المغرب 8:02 م .

موعد صلاة العشاء 9:36 م . مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:02 ص .

موعد صلاة الظهر 12:49 م .

موعد صلاة العصر 4:27 م .

موعد صلاة المغرب 7:52 م .

موعد صلاة العشاء 9:24 م . مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:05 ص .

وقت صلاة الظهر 12:41 م .

موعد صلاة العصر 4:12 م .

وقت صلاة المغرب 7:38 م .

وقت صلاة العشاء 9:06 م . مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:21 ص .

موعد صلاة الظهر 12:47 م .

موعد صلاة العصر 10: 4 م .

موعد صلاة المغرب 7:38 م .

موعد صلاة العشاء 9:02 م .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز