شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 7-6-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - محمود راغبالسبت، 07 يونيو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 7 يونيو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:08 ص .
موعد صلاة الظهر 12:53 ص .
موعد صلاة العصر 29: 4 م .
موعد صلاة المغرب 7:55 م .
موعد صلاة العشاء 9:26 م .
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:08 ص .
موعد صلاة الظهر 12:58 م .
موعد صلاة العصر 4:37 م .
موعد صلاة المغرب 8:02 م .
موعد صلاة العشاء 9:36 م .
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:02 ص .
موعد صلاة الظهر 12:49 م .
موعد صلاة العصر 4:27 م .
موعد صلاة المغرب 7:52 م .
موعد صلاة العشاء 9:24 م .
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:05 ص .
وقت صلاة الظهر 12:41 م .
موعد صلاة العصر 4:12 م .
وقت صلاة المغرب 7:38 م .
وقت صلاة العشاء 9:06 م .
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص .
موعد صلاة الظهر 12:47 م .
موعد صلاة العصر 10: 4 م .
موعد صلاة المغرب 7:38 م .
موعد صلاة العشاء 9:02 م .
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