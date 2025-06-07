شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل فى معاش "تكافل وكرامة" والحصول على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل فى برنامج "تكافل وكرامة"، الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من الأسر الفقيرة وكبار السن وذوى الإعاقات والأيتام.

ويشترط البرنامج تقديم عدد من المستندات الأساسية عند التقديم، تشمل:

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية لجميع أفراد الأسرة.

- صور شهادات الميلاد.

- وثائق رسمية توضح الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة، هجر، سجن).

- إيصالات استهلاك كهرباء حديثة.

- شهادة من القومسيون الطبى توضح درجة الإعاقة (تبدأ من 50% فأكثر)، وذلك فى حالات الإعاقة أو المرض.

ويستهدف برنامج "تكافل وكرامة" المسنين بداية من 65 عامًا، وذوى الإعاقات أو الأمراض المزمنة التى تمنعهم من العمل، واليتامى غير المكفولين من الأب أو الأم، وإنما من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد. وللاستفادة من البرنامج، يجب ألا يكون لدى المتقدم أى من موانع الصرف التالية:

- امتلاك أرض زراعية نصف فدان فأكثر، أو تأجير فدان فأكثر.

- امتلاك عقارات بخلاف محل السكن، أو امتلاك محل تجاري.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية فأكثر بغرض التجارة.

- العمل بأجر منتظم فى قطاع عام أو خاص أو حكومى مع اشتراك تأميني.

- دخل شهرى للأسرة (4 أفراد) يتجاوز 1600 جنيه، حتى وإن لم يكن هناك اشتراك تأميني.

- امتلاك أو الشراكة فى مشروع خاص.

- الحصول على معاش تقاعدى عن الذات أو كمستفيد بقيمة 500 جنيه فأكثر.

- السفر خارج البلاد بغرض العمل.

- امتلاك سيارة، جرار، توك توك أو معدات ثقيلة (لودر، ماكينة طحين).

- دفع مصاريف مدرسية أكثر من 3000 جنيه سنويًا للطفل الواحد.

-الحصول على دعم ثابت من جمعية أهلية بقيمة 400 جنيه شهريًا.

- عدم إمكانية الاستدلال على المتقدم من خلال الوحدة الاجتماعية.

- مرور أقل من 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.