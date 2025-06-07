شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدعو بابا الفاتيكان الجديد لزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا مساء اليوم مع قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، لتهنئته بانتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية.

وتناول الاتصال تأكيد الطرفين على استمرار علاقات المحبة الأخوية بين الكنيستين، والاحتفال السنوي بـ"يوم المحبة الأخوية"، بما يجسد روح التفاهم والتقارب بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.

كما تطرقا إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مؤكدَين ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات على الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من المجاعة والعدوان.

وفي سياق متصل، أثنى البابا تواضروس وقداسة البابا لاون على التأكيدات الصادرة عن القيادة السياسية المصرية بعدم المساس بـ دير سانت كاترين ورهبانه، لما يمثله من قيمة دينية وتاريخية تعود إلى القرن السادس الميلادي.

وفي ختام المكالمة، وجّه البابا تواضروس دعوة رسمية لقداسة البابا لاون لزيارة مصر وكنيستها، في خطوة تعزز مسيرة الحوار والتقارب بين الكنيستين.