شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلوم الصحية: عضوية فلسطين مراقبا بمنظمة العمل الدولية حق طال انتظاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية وعضو الوفد النقابي المصري المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، إن التصويت الساحق لصالح رفع عضوية فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو" في منظمة العمل الدولية، يعد انتصارا تاريخيا وتجسيدا حقيقيا لحق الشعب الفلسطيني الذي طالما غيب بفعل الاحتلال والصلف السياسي.

وأضاف الدبيكي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن حصول فلسطين على 386 صوتا مقابل 18 صوتا ضد، وامتناع 42 دولة عن التصويت، يعكس حالة الوعي العالمي المتزايد بعدالة القضية الفلسطينية، ومكانتها على أجندة المجتمع الدولي، خاصة في المحافل المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية مثل منظمة العمل الدولية.

ووجه الدبيكي التحية والتقدير والعرفان لأحرار العالم، والأشقاء العرب، وأصدقاء النضال الأممي الذين دعموا هذا القرار التاريخي، وعلى رأسهم اتحاد نقابات العمال العرب، والاتحاد العالمي للنقابات، والمجموعة العربية التي مثلها وزير العمل المصري حسنا، الوزير محمد جبران، والمدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور فايز المطيري.

كما ثمن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية، والدور الفاعل لسفير دولة فلسطين في جنيف، السفير إبراهيم خريشة، الذي واصل العمل بكل جد ومثابرة من أجل أن تكون فلسطين حاضرة وممثلة في هذا المحفل الدولي الكبير.

وختم الدبيكي تصريحه قائلا: "الحرية والاستقلال لفلسطين.. وفلسطين الآن عضو مراقب في منظمة العمل الدولية، في خطوة تمهد لتمثيل أوسع ودائم يعكس الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.".



