شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام العيد.. سماء الوطن العربى تشهد اقتران القمر الأحدب بنجم السماك الأعزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء الوطن العربي، مساء اليوم، اقتران بين القمر الأحدب المتزايد ونجم السماك الأعزل، حيث يفصل بينهما نحو 1.5 درجة، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية وخالية من السحب.

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن في نفس الوقت يحدث احتجاب لهذا النجم خلف القمر، لكنه سيكون مرئيًا فقط من مناطق محدودة مثل القارة القطبية الجنوبية والأراضي الفرنسية الجنوبية وجنوب تسمانيا وجزيرتا هيرد وماكدونالد، مبينًا أنه لا يمكن رؤية هذا الاحتجاب من معظم أنحاء العالم بسبب اختلاف موقع القمر في السماء بين مكان وآخر بمقدار يصل إلى درجتين، أي أربعة أضعاف قطر القمر الظاهري. وفق "سبق" .

وقال أبو زاهرة: "على الرغم من ذلك الاحتجاب، يظهر هذا الحدث كاقتران جميل في سماء الوطن العربي، حيث يبدو القمر قريبًا جدًا من السماك الأعزل، ويُعد نجم السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى، وهو من ألمع النجوم في السماء، ويتكوّن السماك الأعزل من نظام ثنائي نجمي يدور فيه نجمان حول بعضهما، لكنهما يظهران كنجم واحد بسبب بعدها الكبير عن الأرض"، مشيرًا إلى أن احتجابات النجوم خلف القمر تحتل أهمية كبيرة؛ لتحديد مواقع النجوم بدقة عالية، وتحسين النماذج المدارية للقمر، كما تتيح احتجابات الكواكب فرصة لدراسة تفاصيل تضاريس حافة القمر مثل الجبال والفوهات.

وأوضح أبو زاهرة أن خلال الليل يُلاحظ تحرك القمر والسماك الأعزل نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، وفي الليلة التالية يظهر القمر حركته الحقيقية باتجاه الشرق مبتعدًا عن النجم، مما يعكس دورانه حول الأرض.